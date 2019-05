Spécial Korité 2019 : Bamba Sow Design lance les tenues en mode « 3D »

Plus que quinze jours pour la célébration de la fête de Korité. Le moment opportun pour les sénégalais de choisir ou de se faire une idée sur les tendances de la saison pour se parer de leurs plus beaux atours. Des tailles basses, des robes en bazin, grands boubous, deux pièces en lin, entre autres tenues d'homme et de femme sont au menu. Dakaractu dans son émission spécial Korité accueille Bamba Sow, styliste et créateur qui, pour cette année, expose une nouvelle collection qu'il appelle les modèles en trois D (3D) ou "tradi-moderne", qui ne manqueront pas de séduire sa clientèle.