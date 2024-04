Incendie dans les locaux de Walfadjri : Le ministre de la communication au chevet du Groupe de presse

Après avoir été informé de l’incendie qui a ravagé ce mardi un des studios du Groupe Walfadjri, le ministre de la communication, Alioune Sall s’est déplacé vers nos confrères pour leur apporter soutien et réconfort. « Nous sommes ici pour compatir et vous faire part de notre volonté à vous accompagner dans la mesure du possible » a déclaré le ministre accueilli par le président directeur général, Cheikh Niass.







Cette visite est plus que justifiée par le ministre de la communication et du numérique, car, cela rentre dans le cadre de l’application des directives du président de la République qui invite les ministres à être proches des populations.

Plus de peur que de mal, se réjouit Alioune Sall, mais un accompagnement sera de mise pour venir en aide au Groupe qui a subi des pertes matérielles.