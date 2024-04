Attaques contre le personnel de santé : « C’est 2.200 attaques directes enregistrées en 2023 dans le monde » (CICR)

Comme tous les ans, l’école d’application du service de santé des armées du Sénégal reçoit depuis dix ans des formateurs de la Croix-Rouge pour qu'ils dispensent des cours de renforcement aux médecins militaires en formation. Une occasion saisie par le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Dakar pour revenir sur la protection de la mission médicale en Afrique.





« C’est un enjeu clé pour la survie de nos populations en zone de conflit armées. De par le monde, c’est plus de 2200 attaques directes contre des structures de santé, contre le personnel de santé qui ont été enregistrées dans le monde et à chaque fois, c’est des milliers de personnes qui perdent l’accès au soin », révèle Jean Nicolas Marti.







N’ayant pas les chiffres en Afrique, le Chef de la délégation du CICR Dakar donne les zones où les éléments sont attaqués. « Dans les conflits comme le Soudan, l’Ethiopie, le Sahel et le Lac Tchad sont les endroits marqués par les attaques contre la mission médicale », regrette M. Marti qui a fait cette révélation à l’école d’application du service de santé des armées du Sénégal.