1er Mai - Fête du Travail : Graves révélations sur l’exploitation abusive des employés dans une parfaite impunité

Au moment où le taux de chômage explose au Sénégal, des milliers de jeunes employés dans les entreprises, en particulier les multinationales, sont pratiquement réduits à l’état d’esclave.

En effet, la situation est la même partout et à tous les niveaux. L’enquête menée par Dakaractu a connu des entraves, même pour obtenir une interview.

Par peur de représailles, beaucoup ont préféré se terrer dans leur silence et souffrir dans une grande solitude et les plus vaillants

ont témoigné dans l’anonymat total.



Au Sénégal, les multinationales sont souvent accusées de violation flagrante du code du travail et du respect des droits humains, avec des salaires précaires, une violation des droits les plus élémentaires des travailleurs. L’exploitation indue des jeunes est devenue la norme...