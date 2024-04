Guinée Bissau / Consolidation des relations de bon voisinage : "De mon côté, je ferai tout pour qu'on puisse continuer dans la même dynamique!" (Umaro Sissoco Embaló)

Accueillant le président Bassirou Diomaye Faye, won homologue Umaro Sissoco Embaló, a rappelé les bonnes relations qui ont toujours lié les deux pays. "Avec le Sénégal, nos relations, c'est depuis Senghor. Nos cadres ont été formés là-bas avant les indépendances. Cela montre que notre histoire vient de loin et que rien ne peut nous séparer."



"Pour notre génération, les choses que j'avais commencées avec le frère président Macky..., nous allons les consolider. Et ceux qui viendront après nous aussi, vont voir que le train est là et vont juste monter pour continuer la même chose", a souligné le président Emballo.



Il s'engage aussi à jouer pleinement sa partition dans ce même élan. "De mon côté, je ferai tout pour qu'on puisse continuer dans la dynamique et je vous le dis devant la presse ... C'est avec plaisir que j'ai décidé cette invitation".