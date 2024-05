Gestion de la CMU : Résultats non atteints, faible rénumération des gestionnaires de MS, une communication inadaptée, tels sont les dysfonctionnements notés par la Cour des Comptes...

Dans un rapport définitif de la Cour des Comptes sur l'audit de performance du volet "développement des mutuelles de santé" du programme de la Couverture Maladie Universelle (CMU) sur la période de 2015 à 2019, les vérificateurs notent que malgré les ambitions affichées et les importantes ressources financières mobilisées, les résultats attendus n'ont pas été atteints. Plus de 100 milliards cumulativement ont été octroyés entre 2015 et 2019 provenant principalement à 90% de l’État du Sénégal et le reste des partenaires Techniques et Financiers (PTF).

En effet, informe le rapport de la Cour des Comptes qui se base sur les rapports de performance de l'agence de l'année cible 2017, " le taux de couverture du risque maladie par les mutuelles de santé est de seulement 19% bien loin du taux de 47% attendu, tandis que la couverture par tous les régimes n'atteint que 49% par rapport au taux de 75% prévu. Une régression a été constatée en fin 2019 avec un taux de couverture par les mutuelles de 17,4% et un taux de couverture globale de la population de 48%." D'aprés les explications fournies par le directeur Général de l'ACMU, "cette regressionn est due à des travaux de toilettage des bases de données engagés... de 2017 à 2019".

La cour des Comptes note des dysfonctionnements notamment sur le plan stratégique de développement de la CMU ( PSD-CMU). Le rapport informe que l'ACMU n'a pas procédé à son évaluation, ni à l'élaboration d'une nouvelle stratégie capable de pallier les nombreuses lacunes relevées.

La faible rémunération des gestionnaires des mutuelles de santé

Le rapport déplore entre autre le bénévolat qui est à la base du manque d'engagement et d'assiduité des gestionnaires pour le bon fonctionnement de la mutuelle. En effet, renseigne le rapport les gestionnaires des mutuelles de santé sont rémunérés entre 25.000 et 50.000 F Cfa, ce qui ne favorise ni la venue de réelles compétences dans la mutualité, ni la pleine implication des recrues.