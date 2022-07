Sorties incendiaires de Barth contre Macky Sall : Farba Ngom met en garde le maire de Dakar.

À travers ses multiples sorties contre Macky Sall et son régime, le maire de la ville de Dakar veut inviter le président de la coalition Benno Bokk Yakaar sur le terrain purement politique et selon son tempo.

Ce qui n’est pas acceptable pour le député maire des Agnams, Farba Ngom.



« J’ai entendu Barthélémy Dias tenir des propos désobligeants sur le président Macky Sall qui, au-delà de la personne qu’il incarne, est une institution à respecter. Je signale au maire de Dakar que nous connaissons bien le milieu politique et connaissons bien son père Jean Paul Dias. Nous ne sommes pas nés de la dernière pluie. S’il continue à tenir des propos outrageux sur notre leader, je lui dirai une chose qu’il ne sera jamais en mesure d’oublier », avertit le coordonnateur départemental de Matam.



Farba Ngom assistait cet après-midi à la rencontre d’échanges avec les populations et responsables politiques du Bossea en prélude aux élections législatives prochaines...