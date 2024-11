Sonko sur les plus de 70 interpellations du camp de Barth : « Ce sont des bandits...

Face à la polémique qui enfle depuis hier, Ousmane Sonko a tenu à apporter quelques clarifications de ce qui s’est passé. Dans la foulée, le président de Pastef a rassuré ses militants et sympathisants. Suivant ses dires, personne n’est en mesure de saboter les élections. « Les élections se passeront en paix le dimanche inchallah. Que tous les sénégalais sortent massivement pour aller voter et on va gagner de manière écrasante cette élection inchallah », dit-il.



Toutefois, Ousmane Sonko ne regrette pas ses propos qui ont eu des effets immédiats. Il révèle que 70 personnes faisant partie du camp de Barthélémy Dias ont été arrêtées et mises à la disposition de la justice.