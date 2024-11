Sonko sur la dernière ligne droite : « Je suis sûr de notre majorité à l’Assemblée, mais l’objectif et d’éclipser définitivement cette opposition »

À Grand Yoff, la tête de liste de la coalition Pastef/Les Patriotes annonce la couleur pour les élections législatives qui vont se dérouler dimanche prochain. Ousmane Sonko devant les militants et une masse de jeunes, compte « se débarrasser » de l’opposition au lendemain du scrutin. « Nous nous acheminons vers un rendez-vous décisif dans le déroulement de notre programme gouvernemental. L’élection présidentielle dernière était importante, mais elle ne suffit pas. Il faut que ces élections législatives soient respectées car, elles nous permettront de poursuivre le travail vers 2050 », a soutenu le leader de Pastef qui invite les jeunes à aller récupérer leurs cartes d’électeurs.



Mais la tête de listes des Patriotes ne se limitera pas à vouloir simplement se doter d’une majorité écrasante à l’Assemblée nationale. Ousmane Sonko veut que l’opposition soit « réduite à sa plus simple expression ». « Nous savons qu’après les élections, beaucoup d’entre eux vont raser les murs. Ils n’auront plus droit au chapitre », a déclaré le leader de Pastef.