Sonatel révolutionne le secteur de la livraison au Sénégal : Un partenariat historique avec l'association des livreurs pour un avenir connecté et sécurisé

Dans un événement marquant pour l’écosystème digital et économique du Sénégal, Sonatel, en collaboration avec Orange Money, a officialisé aujourd’hui un partenariat avec l’Association des Livreurs du Sénégal dans le cadre du programme Kuréel. Cette initiative, qui cible directement les 50 000 jeunes entrepreneurs du secteur de la livraison au Sénégal, se décline en trois volets essentiels : la digitalisation des paiements, l’accès à des forfaits télécoms adaptés et la promotion de la sécurité routière.

Accompagnement numérique et facilitation des paiements

Le premier axe du programme Kuréel est un accompagnement numérique intensif. Sonatel et Orange Money s’engagent à fournir aux membres de l’association des outils digitaux modernes, avec un focus particulier sur les moyens de paiements électroniques. L’offre Weli, déjà disponible, permettra aux livreurs de réaliser leurs encaissements de manière simple, rapide et sécurisée, facilitant ainsi leur quotidien professionnel tout en répondant aux attentes des clients.

Des forfaits télécoms sur mesure pour les livreurs

Le second volet de l’initiative concerne la mise à disposition de forfaits télécoms spécifiques pour les livreurs. Ces forfaits « illimités et avantageux » permettront aux membres de l’association de bénéficier d’une connectivité continue, essentielle pour leur activité, sans craindre les coupures ou les frais excessifs. L’objectif est de garantir à chaque livreur une communication fluide, tout en répondant aux besoins croissants de leurs clients.

Sensibilisation à la sécurité routière : un partenariat qui sauve des vies

Le troisième pilier de Kuréel touche à un aspect crucial pour l'association et le groupe Sonatel : la sécurité routière. En effet, les livreurs sont souvent confrontés à des risques sur les routes. Pour répondre à ce défi, Sonatel s'engage à fournir des équipements de sécurité, tels que des gilets fluorescents et des casques équipés de kits Bluetooth. Ces équipements permettront non seulement de sécuriser les livreurs, mais aussi de leur offrir un moyen simple et sécurisé de prendre des appels tout en étant en déplacement.

Un secteur stratégique pour l’économie sénégalaise

Le secteur de la livraison est un pilier essentiel de l’économie sénégalaise. Composé d’environ 50 000 jeunes entrepreneurs, ce secteur contribue significativement à l’activité économique du pays. La demande croissante de services de livraison dans les zones urbaines et rurales montre à quel point ce marché est vital. Dans ce contexte, Sonatel se positionne comme un acteur majeur en s’engageant aux côtés des livreurs pour offrir des solutions concrètes et adaptées à leurs besoins.

Sekou Drame, Directeur Général de Sonatel, a souligné l'importance de ce partenariat pour l’avenir des livreurs : « Nous avons rendu à César ce qui lui appartient. Ce programme répond directement aux besoins exprimés par l’Association des Livreurs du Sénégal, et nous sommes convaincus que notre soutien numérique et télécom permettra à ces jeunes entrepreneurs de mieux performer dans leur activité et d'améliorer leurs conditions de travail. »

Expansion à d’autres associations et soutien à l’accès aux services financiers

Le programme Kuréel ne se limite pas à l’Association des Livreurs du Sénégal. Il est ouvert à toute association formelle de livreurs qui souhaite bénéficier de ces services. À terme, Sonatel envisage de renforcer cette initiative en impliquant d’autres partenaires stratégiques, notamment dans les domaines de l'assurance et de l’accès au crédit.

Les discussions avec des partenaires dans le secteur bancaire et de l’assurance sont déjà en cours. Très bientôt, les membres de l’Association des Livreurs du Sénégal pourront bénéficier de crédits digitaux via Orange Bank, ainsi que d’offres d’assurance spécialement conçues pour leur activité.

Un avenir prometteur pour les livreurs sénégalais

L’Association des Livreurs du Sénégal, représentée par son président Seydina Alioune Fall et son secrétaire général Ibrahima Badji, a salué cette initiative, qui va bien au-delà des simples services télécoms. Selon eux, l’initiative Kuréel apportera de nombreux avantages à leurs membres, en particulier avec les gilets et casques fournis, qui permettent de distinguer les livreurs des autres usagers de la route et de garantir leur sécurité.

L’adhésion des livreurs à ce programme est unanime, et ils comptent bien respecter les règles de sécurité pour bénéficier pleinement des avantages de cette initiative.

Sonatel : un acteur engagé dans le développement socio-économique

Sonatel continue ainsi de jouer un rôle de leader dans le domaine de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE). Le programme Kuréel illustre parfaitement l’engagement du groupe à soutenir des initiatives qui impactent positivement la vie des Sénégalais, tout en contribuant à la croissance de secteurs clés pour l’économie nationale.

En somme, Kuréel s’annonce comme un modèle de partenariat entre le secteur privé et les acteurs de la société civile, créant des synergies pour un développement numérique, économique et social plus inclusif et sécurisé pour les livreurs du Sénégal.