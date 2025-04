Secteur extractif : L’ITIE renforce le dialogue entre les populations et la GCO

Dans le cadre de sa troisième année de validation, une délégation du Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE Sénégal) a initié, hier, un cadre d’échanges entre la Grande Côte Opérations (GCO, filiale d’Eramet) et les populations locales.



L’objectif était de recueillir les préoccupations des communautés tout en écoutant l’entreprise, afin d’établir un cadre de dialogue permanent pour résoudre d’éventuels problèmes liés aux incompréhensions.



La délégation de l’ITIE a souligné "une volonté commune entre l’entreprise et la communauté de pérenniser ces espaces de concertation, afin d’apaiser le climat social dans les zones extractives et d’assurer que les attentes des populations soient en phase avec les engagements sociétaux de l’entreprise".



De son côté, le directeur général d’Eramet Grande Côte, Frédéric Zanklan, s’est félicité de cette visite, annonçant des pistes de solutions, notamment la création de "foirails communautaires pour recueillir les retours des populations sur nos actions et leurs besoins. Ces discussions nous confortent dans notre volonté d’intensifier le dialogue avec les communautés", a-t-il affirmé.