Défilé 4 Avril: l’Armée de l’Air et la Marine exposent leur puissance de feu devant le chef suprême des armées (BDF)

Le défilé militaire motorisé du 65e anniversaire de l'indépendance a réservé une place de choix à la démonstration de puissance aérienne et navale. L'Armée de l'Air sénégalaise a impressionné la foule en déployant un impressionnant dispositif aérien. Des hélicoptères de combat, des avions de chasse et divers aéronefs ont survolé en formation serrée le boulevard de la Nation, déclenchant une standing ovation du public et des officiels.



Dans un second temps, la Marine nationale a pris le relais avec une revue navale exceptionnelle. Des patrouilleurs de Haute Mer (PHM), des navires amphibies et des vedettes côtières ont effectué une parade maritime le long des côtes sénégalaises, démontrant les capacités opérationnelles renforcées de la flotte nationale.



Sous le regard attentif du président Bassirou Diomaye Faye, chef suprême des armées, ces démonstrations conjointes ont magistralement illustré la montée en puissance des différentes composantes des forces armées sénégalaises.