Rappel à Dieu du Khalife général des Layènes et du président du CC : l'Alliance pour la République présente ses condoléances

Le Secrétariat exécutif national (SEN) de l'Alliance pour la République (APR) s'est réuni ce jeudi pour examiner les questions d'actualité nationale et internationale. À cette occasion, il a tenu à rendre hommage à deux figures emblématiques récemment disparues.



Le SEN s'incline d'abord devant la mémoire de Son Éminence Cheikh Mouhamadou Makhtar Laye, Khalife général des Layènes, et présente ses condoléances les plus sincères à toute la communauté layène ainsi qu'à la Oumma islamique. "Homme de foi et de dialogue, ce guide spirituel était doté d'une profonde dimension mystique reconnue bien au-delà de nos frontières", souligne le communiqué.



L'instance dirigeante de l'APR a également formulé des prières pour le repos de l'âme de Mamadou Badio Camara, président du Conseil constitutionnel, décédé récemment. Elle présente ses condoléances émues à la famille du défunt, "magistrat dont la vie entière fut consacrée au service de l'État et du droit".