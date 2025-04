CNDH : Amsatou Sow Sidibé nommée présidente pour un mandat de 6 ans

Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, par décret N⁰ 2025-581 du 28 mars 2025, a nommé le professeur Amsatou Sow Sidibé au poste du président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), qui remplace ainsi le Comité sénégalais des droits de l’Homme (CSDH) pour un mandat de six ans non renouvelable.



Cette annonce a été officiellement faite dans un communiqué du ministère de la Justice. Cela fait suite à la sélection des candidats au poste de président de la commission nationale des droits de l’homme institué par le ministre de la justice, Garde des sceaux, Ousmane Diagne, renseigne le communiqué signé par le ministre Ousmane Diagne.



Ainsi, en application de la loi n⁰ 2024-14 du 18 septembre 2024 et suite aux travaux dudit comité, le président de la République a nommé Madame Amsatou Sow SIDIBE, professeur titulaire des facultés de droit de classe exceptionnelle à la retraite, Président de la commission nationale des Droits de l’homme", lit-on dans le document.