Soham Wardini, maire de Dakar : « Les défis auxquels font face les métropoles »

L'auditorium Khaly Amar Fall de l'Université Cheikh Anta a accueilli, ce lundi 21 octobre, la cérémonie d'ouverture du Colloque international de l'Agence universitaire de la francophonie.



La rencontre qui a enregistré la participation d'enseignants chercheurs et d'experts venus des 909 établissements membres de cette organisation, a été présidée par Cheikh Oumar Anne, ministre sénégalais de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.



Maire de la ville de Dakar, Soham Wardini a été aussi conviée à ce rendez-vous tenu sous le thème : « Le rôle des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'espace francophone dans la promotion de la ville durable et l'évolution des mobilités urbaines ».



En marge de la cérémonie, l'édile de Dakar est revenue sur les grands défis auxquels sont confrontées s les collectivités territoriales. « Comme toutes les grandes villes au monde, les défis, ce sont sont les mêmes. Dakar est surpeuplée, c'est dû à l'exode rural, les populations convergent vers Dakar et cela s'explique par le manque d'emploi », fait remarquer la maire de la capitale qui salue la tenue du colloque de l'AUF dans ce contexte.



Rappelant que les chercheurs doivent être mis à contribution pour trouver des solutions aux problèmes de la mobilité urbaine, Soham Wardini n'a pas non plus manqué de souligner que l’État doit aussi être aux cotés des collectivités. Car pour elle, c'est une obligation pour l’État et les élus locaux de trouver des solutions au bénéfice des populations...