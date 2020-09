Société : Néné Fatoumata Tall loue le modèle du Dac pour promouvoir l'emploi des jeunes.

Dans le cadre d'une rencontre avec le Conseil départemental de la jeunesse de Dakar, le ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata Tall a utilisé l'exemple du Domaine agricole communautaire pour promouvoir l'emploi des jeunes au Sénégal. Selon elle, le président de la République a installé des domaines agricoles communautaires à travers le pays. "Dakar a son propre Dac qui se trouve au niveau de Sangalkam et il le partage avec toute la région", a-t-elle laissé entendre.



La ministre de signifier que dans l'impossibilité de faire des vacances citoyennes, elle a envisagé de faire des rencontres avec des jeunes de Dakar, de Pikine, de Guédiawaye et de Rufisque.



Elle précise que tous les 45 départements du Sénégal vont bénéficier des maisons de jeunes. " Huit maisons vont être démarrées cette année et celle de Dakar en 2021", a annoncé le ministre de la Jeunesse.



Elle dit comprendre l'impatience de la jeunesse parce qu'ils n'ont pas d'infrastructure pour mettre en place leurs activités.



Par ailleurs, la ministre salue l'engagement de la jeunesse dans la lutte contre le Coronavirus.

Ainsi, Néné Fatoumata Tall espère que la bataille contre la Covid-19 sera gagnée si la jeunesse continue dans cette lancée".



Et pour la lutte contre les inondations, Mme le ministre a offert un lot de matériel et de produits sanitaires au Conseil départemental de la jeunesse. Ce don contient quatre cartons d'eau de javel, 4 cartons de savon liquide, cinq pompes électriques immergées 400/mn, tuyau refoulement de 100 m, etc.