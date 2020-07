Smart Sénégal : Lancement de la phase test du point Konectel de l’AIBD

Ce 15 juillet 2020 a marqué la réouverture de l’Aéroport International Blaise Diagne pour les vols internationaux. Occasion saisie par le programme Smart Sénégal pour faire le lancement de la phase test du Wifi déployé dans cet espace aéroportuaire, en partenariat avec la structure LIMAK-AIBD-SUMMA (LAS) ; gestionnaire de l’AIBD et l’opérateur Free.



En effet, dans le cadre du projet Smart Wifi, inscrit dans le programme Smart Sénégal, un dispositif de connectivité a été déployé au sein de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) pour répondre aux exigences des voyageurs qui font de l’accès à internet dans les aéroports un critère essentiel de satisfaction.



L’AIBD fait régulièrement des enquêtes de satisfaction des passagers, ces derniers soulignent à chaque fois l’importance du Wifi. » D’ailleurs l’Aéroport International Blaise Diagne s’est inscrit dans le programme Ice Q qui met en compétition des aéroports pour la qualité de service. Un bon réseau wifi permettrait au Sénégal d’améliorer son score et d’être mieux placé dans le classement des aéroports africains et même mondiaux.



Un système Wifi dense et puissant a été déployé dans les différentes zones du terminal aéroportuaire. L’Agence De l’Informatique de l’État a installé les différents Access Point (AP) pour une couverture intégrale de l’aéroport. Le taux de fréquentation de l’AIBD a été pris en compte pour dimensionner les équipements et prévoir une puissance optimale de la connectivité même aux heures à forte affluence.



Smart Wifi (Konectel) est un projet du Programme Smart Sénégal qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie numérique du Plan Sénégal Émergent (PSE). L’objectif est de fournir une connexion internet dans les principaux lieux et places publics du Sénégal à forte fréquentation.



Source ADIE