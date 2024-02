Situation politique au Sénégal : L’appel du SG des Nations Unies aux autorités…

Le Secrétaire général qui suit de près la situation politique au Sénégal, se dit préoccupé. À travers son porte-parole Stéphane Dujarric, le secrétaire général appelle les acteurs nationaux à engager le dialogue, à maintenir un environnement politique pacifique, à s'abstenir de recourir à la violence et à assurer la tenue d'une élection présidentielle inclusive et transparente dans le cadre de la constitution sénégalaise.





Le Secrétaire général réaffirme également l’engagement des Nations Unies à continuer de soutenir la consolidation de la démocratie et la promotion de la paix, de la stabilité et du développement au Sénégal.