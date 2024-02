Situation politique au Sénégal : « Dollel-PIT Sénégal » tire sur Macky Sall et dénonce un coup d’Etat « libéral » perpétré par l’APR et le PDS

Un Comité pour la Plateforme de Réflexions voit le jour au lendemain du vote de la loi sur le report e la présidentielle du 25 février 2024. La plateforme « Doleel PIT-Sénégal ngir defaraat reewmi » met tout sur le dos de Macky Sall et du Parti démocratique Sénégalais qu’elle accuse de vouloir « confisquer » le pouvoir alors que tout le monde attendait l’élection présidentielle avec impatience. Selon Comité pour la Plateforme de Réflexions « Doleel PIT-Sénégal ngir defaraat reewmi », en usant précipitamment de subterfuges, Macky Sall se substitue au peuple seul souverain et remet en cause les décisions du Conseil Constitutionnel. « Il se présente ainsi, sous les traits de fossoyeur patenté de la République. Ce qui est un comble pour le fondateur de l’Alliance pour la République (APR) » a précisé le comité dans un communiqué lu à la rédaction.



En effet, cette initiative pour soutenir le Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT), « toutes les forces vives de la nation doivent impérativement s’unir pour empêcher la dérive du camp libéral (APR/ PDS) et de la démission nationale incarnés par des députés manipulateurs ». Selon la plateforme, l’ancien ministre Karim Wade, par ailleurs, candidat d’ému Pds à la prochaine élection, ne peut pas se la couler douce au Qatar et laisser les sénégalais dans l’incertitude. « Il doit éclairer l’opinion sur son deal avec Macky Sall et répondre devant la justice comme la candidate Rose Wardini relativement à sa fausse déclaration sur l’honneur au sujet de sa double nationalité » lit-on dans le communiqué des souteneurs de la gauche qui estiment que « les godillots de BBY et Wallu qui ont manigancé tout ce scénario macabre pour notre vieille et belle démocratie tant vantée, simplement pour des intérêts personnels doivent être vilipendés, doivent se ressaisir.











La plateforme « Doleel PIT-Sénégal ngir defaraat reewmi » liste une série de propositions en appelant d’abord, solennellement le président de la République d’abroger le décret 2024-106 du 3 février manifestement illégal, pour permettre la poursuite du processus électoral. Mais également, tous les partis politiques, les organisations de la société civile, les candidats officiels et les candidats spoliés, les personnalités indépendantes, les universitaires et les travailleurs à rejoindre la lutte contre le putsch en cours (désobéissance civile, opérations villes mortes…) et à renforcer de concertation comme le F24. Le comité d’initiative invite aussi, la direction du PIT- Sénégal à se démarquer de l’initiative macabre et anticonstitutionnelle du Président de la Coalition BBY et enfin, exhorte les syndicats et leurs centrales, dont certains se sont démarqués des agissements regrettables des autorités politiques, à s’impliquer davantage dans les combats citoyens, explorer la faisabilité de mouvements de protestations.