Situation économique difficile : Demain C’est Maintenant manifeste ses inquiétudes et appelle à des concertations

Aux termes d’une observation attentive et un examen approfondi des évolutions majeures de notre pays, Demain C’est Maintenant estime que la situation nationale est préoccupante. Elle est particulièrement marquée par « un ralentissement de l’économie avec des contre-performances notables : faible production arachidière malgré l’augmentation du prix au producteur, campagne de commercialisation désavantageuse pour les paysans ; finances publiques exsangues, handicapées par une dette, un train de vie de l’Etat et une masse salariale de plus en plus insupportables ; un important déficit budgétaire ; des entreprises sinistrées et contraintes à la fermeture ou à des licenciements massifs ; un secteur privé tétanisé… », regrettent Mamoudou Ibra Kane et ses camarades politiques.





De fait, note le communiqué de Demain C’est Maintenant, « cette situation économique et financière tendue du pays n’est pas sans conséquences sur la facture sociale : renchérissement des prix de certaines denrées et services ; chômage en hausse ; émigration irrégulière avec son lot incessant de morts dans les océans ; remous dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’administration et de l’informel ».





Aussi, la fracture sociale s’accentue au grand dam des ménages à revenus modestes et d’une classe moyenne de plus en plus paupérisée. Ainsi, « le pouvoir en place depuis le 24 mars, doit se mettre à la hauteur des attentes, des urgences, des défis et des enjeux. Le temps est donc plus que jamais à l’action pour éviter au Sénégal une crise sociale sans précédent », considère DCM qui s’inquiète aussi de la montée des extrémismes de tous bords. Ainsi, « Demain C’est Maintenant enjoint les acteurs politiques à reprendre leurs esprits en leur disant : balle à terre, co-construction et concertations entre les forces vives de la nation ».