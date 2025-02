Situation de la trésorerie et de l’endettement entre 2019 et 2023 : La Cour des Comptes constate des discordances dans les données, des anomalies dans les surfinancements et des manquements dans la gestion des dépôts à terme (DAT)

En ce qui concerne la situation de la trésorerie et de l’endettement, le gouvernement indique que le besoin de financement a évolué entre 2019 et 2023, passant de 1 227,68 milliards de F CFA à 2 642,70 milliards de F CFA. Cependant, dans son rapport, la Cour des Comptes relève plusieurs dysfonctionnements :

- Des discordances dans les données relatives à l’amortissement, à l’encours de la dette publique et aux disponibilités bancaires ;

- Des anomalies dans les surfinancements ;

- Des pratiques ayant un impact négatif sur la trésorerie de l’État ;

- Des manquements dans la gestion des dépôts à terme (DAT) ;

- Un reliquat de l’emprunt obligataire (Sukuk SOGEPA) de 2022 non versé au Trésor public ;

- Une dette garantie non exhaustive ;

- Une dette bancaire importante contractée hors circuit budgétaire ;

- Des déficits budgétaires supérieurs à ceux affichés dans les documents de reddition ;

- Un encours de la dette supérieur aux montants figurant dans les documents de reddition.



Dans ses explications, le gouvernement, cité par la Cour des Comptes dans son rapport rendu public ce mercredi 12 février 2025, indique que ce besoin de financement a été essentiellement couvert par des emprunts. Durant la période concernée, l’État a emprunté plus que nécessaire, dégageant ainsi un surplus de financement, à l’exception de l’année 2022. En 2023, ce surplus s’élève à 604,12 milliards de F CFA lm, selon le rapport consulté par Dakaractu.



Les disponibilités du Trésor public sont passées de 122,2 milliards de F CFA fin 2019 à 173,6 milliards de F CFA fin 2023, soit une moyenne annuelle de 178 milliards de F CFA (une hausse de 25 % en valeur relative). Il est à noter que les ressources ont atteint un montant cumulatif de 298,8 milliards de F CFA fin 2021, principalement en raison des appuis reçus dans le cadre de la lutte contre la COVID-19.



La dette de l’État vis-à-vis du secteur bancaire passe de 781,30 milliards de F CFA en 2019 à 2 219,79 milliards de F CFA en 2023



Les dettes de l’État envers le secteur bancaire sont passées de 781,30 milliards de F CFA en 2019 à 2 219,79 milliards de F CFA à la fin de l’exercice 2023, bien que les données sur les cinq dernières années soient incomplètes. Selon les déclarations des établissements de crédit installés au Sénégal, la dette globale de l’État et de ses démembrements s’élève, au 31 mars 2024, à 3 816,69 milliards de F CFA, dont 3 091,40 milliards de F CFA sont dus par l’État central, soit 81,00 % de l’encours total.



Les crédits directs sont majoritairement contractés par l’État central (2 044,0 milliards de F CFA, soit 74,52 %). De même, les titres sont principalement détenus sur le Trésor public (1 047,65 milliards de F CFA, soit 98,65 %). Le rapport mentionne également des certificats nominatifs d’obligations émis au profit de quatre établissements, pour un encours de 190,05 milliards de F CFA.