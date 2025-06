Situation budgétaire du 1er trimestre 2025 : Une dette en hausse, des investissements en baisse et plus de 1.400 milliards dépensés…

Les charges financières de la dette au cours du premier trimestre 2025 se sont élevées à 225,24 milliards, soit 24,16% des prévisions de la LFI 2025. Comparées à la même période de l'année précédente, les charges financières ont augmenté de 43,57 milliards, soit 23,98%. Cette hausse est imputable aux charges de la dette intérieure et extérieure qui ont augmenté respectivement de 25,44 milliards et 18,13 milliards.







À la fin du premier trimestre 2025, les ressources internes du budget général ont été recouvrées à hauteur de 1 019,82 milliards, soit un taux de réalisation de 96,15% pa rapport à l'objectif fixé de 1 060,70 milliards au premier trimestre.







Elles sont ainsi constituées de recettes fiscales pour 960,26 milliards et de recettes non fiscales pour 59,56 milliards et également, comparé à la même période de l'année 2024, le recouvrement des ressources internes est en hausse de 111,12 milliards, soit une croissance de 12,23% portée par une augmentation des recettes fiscales de 99,44 milliards (+11,6%) et une progression des recettes non fiscales de 11,68 milliards (+24,4%).