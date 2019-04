Simon de Y'en a marre : " Nous ne sommes les marionnettes de personne pour nous faire manipuler "

Invité de l’émission hip hop de Dakaractu, Simon a expliqué les raisons de leur "passivité" lors de l’élection du président Macky Sall pour un second mandat. Selon le rappeur, le mouvement Y'en a marre n'engendre pas des Supermen ou des super héros, loin de là, car ils se battent selon des convictions et des principes.

Pour répondre à ceux qui leur reprochaient de ne pas avoir combattu lors de la présidentielle, il répond : " nous de sommes pas des marionnettes et personne ne peut nous manipuler. Macky Sall n'a pas voulu imposer son fils et le taux de participation a d'ailleurs montré que les sénégalais l'ont élu... "