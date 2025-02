Silence, On Dépense ! Hausse Record des Frais d'Hospitalisation de la Fonction Publique (Par Arona Oumar KANE)

Une nécessaire clarification

Dans un contexte de fortes incertitudes pesant sur la situation économique du pays, et de marges de manœuvre budgétaires et financières qui n'existent quasiment plus, pour reprendre l'expression du Président de la République, ces chiffres sur les frais d'hospitalisation des agents de l'Etat posent problème et doivent être adressés par le gouvernement. Il est indispensable d'expliquer aux Sénégalais comment nous en sommes arrivés à dépenser près de 30 milliards de FCFA en frais médicaux pour 1% de la population, sans aucun rapport avec le contexte sanitaire.

Ces dépenses de santé sans précédent doivent faire l'objet d'une clarification, à l'image du déficit abyssal de plus de 2200 milliards de FCFA creusé dans le budget 2024 autre record historique. Si ces chiffres publiés par la DPEE correspondent effectivement à des décaissements destinés à régler les frais médicaux des fonctionnaires, alors il va falloir expliquer pourquoi ils ont atteint ces proportions. II en va de la crédibilité et de la réussite du PROJET. La Vision Sénégal 2050, tant chantée, n'aura de matérialisation concrète qu'au prix d'une gestion rigoureuse et transparente des deniers publics. Les Sénégalais doivent avoir foi dans la manière dont leur argent est dépensé si on veut les mobiliser autour d'un projet national.

Plaidoyer pour un accès plus large aux informations financières de l'Etat

Enfin, nous profitons de cet article pour rendre un hommage mérité aux agents de la DPEE et de l'ANSD, et les remercier pour la qualité de leur travail de collecte et de diffusion des données économiques et financières.

Nous avons pu effectuer cette étude et celles qui l'ont précédée, grâce à des données rendues publiques à travers ces deux structures. Nous insistons encore une fois, comme nous l'avons écrit dans l'article intitulé Le PROJET est mal parti. que le travail que nous faisons s'inscrit dans une action de veille citoyenne et d'alerte à l'endroit des autorités. Et nous nous employons à ne réaliser ce travail qu'à partir de données officielles et mises à la disposition du public.

Nous lançons donc un plaidoyer pour que l'ensemble des données liées aux dépenses publiques, qui peuvent l'être, soient accessibles pour nous permettre de poursuivre ce travail de veille et d'alerte encore plus efficacement. Nous cherchons juste à être utile à notre pays.

Arona Oumar KANE

Ingénieur Logiciel

Bangath Systems - Dakar

Sources:

-Direction de la Solde - DPEE - Direction Général du Budget

-Calculs et Analyse Graphique avec SIADE, Système Intégré d'Analyse de Données Économiques, par Bangath Systems