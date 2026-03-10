Sicap-Mbao : Les sombres secrets d’une nuit de violences sexuelles sur une adolescente— plongée dans l’affaire du viol collectif d’une mineure de 14 ans

Une affaire d’une gravité extrême secoue depuis plusieurs jours la banlieue dakaroise. À Sicap-Mbao, une mineure de 14 ans se retrouve au cœur d’un scandale de mœurs d’une rare brutalité impliquant une douzaine de jeunes hommes âgés pour la plupart entre 15 et 19 ans. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, cette affaire, qui continue de livrer ses zones d’ombre, met en lumière une succession d’abus présumés ayant conduit au déferrement de dix suspects devant le parquet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.



Une affaire qui éclate après plusieurs épisodes troublants



D’après les informations rapportées par L’Observateur, l’enquête menée par les limiers de Sicap-Mbao vise plusieurs infractions graves, notamment association de malfaiteurs, séquestration et viol collectif.



Les investigations ont permis d’établir que la jeune victime, identifiée sous les initiales A.B. Kane, aurait été abusée une première fois l’avant-veille des faits, soit le mardi, par deux membres du groupe. Cet épisode serait passé relativement inaperçu au départ, avant que l’affaire ne prenne une tournure plus spectaculaire dans la nuit du 5 au 6 mars, lorsque d’autres abus présumés auraient été commis.



Selon L’Observateur, c’est précisément cet enchaînement d’événements qui a fini par provoquer l’éclatement du scandale dans ce quartier de la banlieue dakaroise.



Un appartement au cœur du scandale



Toujours selon les informations du journal, la mineure aurait été attirée dans un appartement appartenant à une commerçante actuellement à Dubaï. En son absence, son fils, qui occupait les lieux, aurait pris l’habitude d’y recevoir des amis.



C’est dans cet appartement que la jeune fille aurait été reçue à deux reprises : d’abord l’avant-veille, puis dans la nuit du 5 au 6 mars. L’horreur a été amplifiée par le modus operandi : le fils, se prétendant maître des lieux, a invité ses amis et les a laissés se relayer sur la victime. Parmi eux figurent P.O.S. (17 ans), S.S. (17 ans), M.T. (17 ans), A.C. (16 ans), I.N. (18 ans), E.V.A.D. (17 ans), A.K.C, O.P. (15 ans), D.G. (14 ans) et M.N. (14 ans). Deux frères ont notamment abusé successivement de la jeune fille, le grand cédant la place au petit.



Parmi les personnes citées dans le dossier figurent plusieurs adolescents âgés de 14 à 18 ans, dont certains seraient camarades ou connaissances de longue date.



Une scène familiale particulièrement troublante



Les révélations les plus troublantes concernent la présence de deux frères dans le groupe, issus du même père et de la même mère. Selon des sources citées par L’Observateur, l’aîné aurait eu des relations avec la mineure avant de laisser la place à son cadet, un détail qui accentue la dimension choquante de l’affaire.



La situation aurait finalement basculé lorsque le père de la victime est intervenu. Celui-ci aurait surpris certains des mis en cause et réussi à appréhender deux d’entre eux, déclenchant ainsi l’ouverture de l’enquête policière.



Dix suspects déjà déférés, deux toujours recherchés



Les investigations menées par la police ont permis l’interpellation de dix des douze suspects présumés, tous déférés hier devant le parquet de Pikine-Guédiawaye.



Cependant, selon L’Observateur, deux individus considérés comme essentiels dans le dossier restent en fuite, dont le jeune homme occupant l’appartement où les faits se seraient produits.



Les limiers poursuivent activement leurs recherches afin de mettre la main sur ces derniers suspects et de faire toute la lumière sur cette affaire qui continue de provoquer indignation et consternation dans la banlieue dakaroise.



Par ailleurs, des sources proches du dossier indiquent que l’enquête n’a pas encore permis d’établir clairement si les relations ont été imposées sous contrainte, un élément qui devrait être déterminant dans la qualification pénale finale des faits.

