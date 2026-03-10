Sicap-Mbao : Les sombres secrets d’une nuit de violences sexuelles sur une adolescente— plongée dans l’affaire du viol collectif d’une mineure de 14 ans


Sicap-Mbao : Les sombres secrets d’une nuit de violences sexuelles sur une adolescente— plongée dans l’affaire du viol collectif d’une mineure de 14 ans
Une affaire d’une gravité extrême secoue depuis plusieurs jours la banlieue dakaroise. À Sicap-Mbao, une mineure de 14 ans se retrouve au cœur d’un scandale de mœurs d’une rare brutalité impliquant une douzaine de jeunes hommes âgés pour la plupart entre 15 et 19 ans. Selon les révélations du quotidien L’Observateur, cette affaire, qui continue de livrer ses zones d’ombre, met en lumière une succession d’abus présumés ayant conduit au déferrement de dix suspects devant le parquet du Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.
 
Une affaire qui éclate après plusieurs épisodes troublants
 
D’après les informations rapportées par L’Observateur, l’enquête menée par les limiers de Sicap-Mbao vise plusieurs infractions graves, notamment association de malfaiteurs, séquestration et viol collectif.
 
Les investigations ont permis d’établir que la jeune victime, identifiée sous les initiales A.B. Kane, aurait été abusée une première fois l’avant-veille des faits, soit le mardi, par deux membres du groupe. Cet épisode serait passé relativement inaperçu au départ, avant que l’affaire ne prenne une tournure plus spectaculaire dans la nuit du 5 au 6 mars, lorsque d’autres abus présumés auraient été commis.
 
Selon L’Observateur, c’est précisément cet enchaînement d’événements qui a fini par provoquer l’éclatement du scandale dans ce quartier de la banlieue dakaroise.
 
Un appartement au cœur du scandale
 
Toujours selon les informations du journal, la mineure aurait été attirée dans un appartement appartenant à une commerçante actuellement à Dubaï. En son absence, son fils, qui occupait les lieux, aurait pris l’habitude d’y recevoir des amis.
 
C’est dans cet appartement que la jeune fille aurait été reçue à deux reprises : d’abord l’avant-veille, puis dans la nuit du 5 au 6 mars. L’horreur a été amplifiée par le modus operandi : le fils, se prétendant maître des lieux, a invité ses amis et les a laissés se relayer sur la victime. Parmi eux figurent P.O.S. (17 ans), S.S. (17 ans), M.T. (17 ans), A.C. (16 ans), I.N. (18 ans), E.V.A.D. (17 ans), A.K.C, O.P. (15 ans), D.G. (14 ans) et M.N. (14 ans). Deux frères ont notamment abusé successivement de la jeune fille, le grand cédant la place au petit.
 
Parmi les personnes citées dans le dossier figurent plusieurs adolescents âgés de 14 à 18 ans, dont certains seraient camarades ou connaissances de longue date.
 
Une scène familiale particulièrement troublante
 
Les révélations les plus troublantes concernent la présence de deux frères dans le groupe, issus du même père et de la même mère. Selon des sources citées par L’Observateur, l’aîné aurait eu des relations avec la mineure avant de laisser la place à son cadet, un détail qui accentue la dimension choquante de l’affaire.
 
La situation aurait finalement basculé lorsque le père de la victime est intervenu. Celui-ci aurait surpris certains des mis en cause et réussi à appréhender deux d’entre eux, déclenchant ainsi l’ouverture de l’enquête policière.
 
Dix suspects déjà déférés, deux toujours recherchés
 
Les investigations menées par la police ont permis l’interpellation de dix des douze suspects présumés, tous déférés hier devant le parquet de Pikine-Guédiawaye.
 
Cependant, selon L’Observateur, deux individus considérés comme essentiels dans le dossier restent en fuite, dont le jeune homme occupant l’appartement où les faits se seraient produits.
 
Les limiers poursuivent activement leurs recherches afin de mettre la main sur ces derniers suspects et de faire toute la lumière sur cette affaire qui continue de provoquer indignation et consternation dans la banlieue dakaroise.
 
Par ailleurs, des sources proches du dossier indiquent que l’enquête n’a pas encore permis d’établir clairement si les relations ont été imposées sous contrainte, un élément qui devrait être déterminant dans la qualification pénale finale des faits.
 
Autres articles
Mardi 10 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le colonel Abdourahim Kébé entendu après sa plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation contre Me Moussa Diop

Le colonel Abdourahim Kébé entendu après sa plainte pour dénonciation calomnieuse et diffamation contre Me Moussa Diop - 10/03/2026

Violence familiale à Mbour : pour une chèvre, un berger insulte sa mère et menace de la tuer

Violence familiale à Mbour : pour une chèvre, un berger insulte sa mère et menace de la tuer - 10/03/2026

Homosexualité à Diourbel / Le maire Malick Fall

Homosexualité à Diourbel / Le maire Malick Fall "écœuré" lance un appel à la vigilance et interpelle parents et imams - 10/03/2026

Le gaz européen perd 15% après les propos de Trump sur la fin de la guerre

Le gaz européen perd 15% après les propos de Trump sur la fin de la guerre - 10/03/2026

Évasion de Liberté 6 : Boy Djiné , l’As de l’évasion reste derrière les barreaux…il confirme son rôle dans l’évasion, mais ses alliés échappent à la prison

Évasion de Liberté 6 : Boy Djiné , l’As de l’évasion reste derrière les barreaux…il confirme son rôle dans l’évasion, mais ses alliés échappent à la prison - 10/03/2026

Seras : Quand un boucher disparaît avec les bêtes et laisse 12 millions de FCfa de dettes

Seras : Quand un boucher disparaît avec les bêtes et laisse 12 millions de FCfa de dettes - 10/03/2026

ZIGUINCHOR : Le mystère autour de la mort de l’apprenti «Maïga» élucidé, c’est un suicide

ZIGUINCHOR : Le mystère autour de la mort de l’apprenti «Maïga» élucidé, c’est un suicide - 10/03/2026

Immeubles menacés d’expulsion : Bocar Samba Dièye obtient un sursis et freine encore Attijari

Immeubles menacés d’expulsion : Bocar Samba Dièye obtient un sursis et freine encore Attijari - 10/03/2026

Convocation, bras de fer judiciaire et sortie fracassante : Me Moussa Diop parle d’un “coup KO”

Convocation, bras de fer judiciaire et sortie fracassante : Me Moussa Diop parle d’un “coup KO” - 10/03/2026

Scandale à Ouest-Foire : la DIC démantèle les groupes secrets “Nekh Nekh” et “… No Limit”, une affaire explosive impliquant Ouzin Keita

Scandale à Ouest-Foire : la DIC démantèle les groupes secrets “Nekh Nekh” et “… No Limit”, une affaire explosive impliquant Ouzin Keita - 10/03/2026

Arrestation de Cheikh Oumar Diagne : le parti RV-ACD dénonce une « instrumentalisation de la justice »

Arrestation de Cheikh Oumar Diagne : le parti RV-ACD dénonce une « instrumentalisation de la justice » - 10/03/2026

Me Moussa Diop recouvre la liberté: Son statut d’avocat lui ouvre droit au privilège de juridiction

Me Moussa Diop recouvre la liberté: Son statut d’avocat lui ouvre droit au privilège de juridiction - 09/03/2026

Projet de dépollution de la Baie de Hann : le ministre Cheikh Tidiane Dièye salue l’état d’avancement des chantiers

Projet de dépollution de la Baie de Hann : le ministre Cheikh Tidiane Dièye salue l’état d’avancement des chantiers - 09/03/2026

Cheikh Oumar Diagne placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles, jugé ce mercredi en flagrant délit

Cheikh Oumar Diagne placé sous mandat de dépôt pour diffusion de fausses nouvelles, jugé ce mercredi en flagrant délit - 09/03/2026

Kaolack- étroitesse des routes : les populations dénoncent l'installation des barrières de fer sur les abords...

Kaolack- étroitesse des routes : les populations dénoncent l'installation des barrières de fer sur les abords... - 09/03/2026

Thiès: les conducteurs de Jakarta prennent d'assaut les axes principaux pour protester contre les tracasseries policières

Thiès: les conducteurs de Jakarta prennent d'assaut les axes principaux pour protester contre les tracasseries policières - 09/03/2026

CROUS de Saint-Louis : fermeture temporaire des restaurants universitaires après un mot d’ordre des étudiants

CROUS de Saint-Louis : fermeture temporaire des restaurants universitaires après un mot d’ordre des étudiants - 09/03/2026

Journée internationale des femmes : les femmes de l’APR soutiennent la candidature de Macky Sall à l’ONU

Journée internationale des femmes : les femmes de l’APR soutiennent la candidature de Macky Sall à l’ONU - 09/03/2026

Journée des femmes : la coalition Diomaye Président réaffirme son engagement citoyen et politique

Journée des femmes : la coalition Diomaye Président réaffirme son engagement citoyen et politique - 09/03/2026

8 mars - Ousmane Sonko aux femmes « Vous êtes les piliers de la bonne gouvernance …»

8 mars - Ousmane Sonko aux femmes « Vous êtes les piliers de la bonne gouvernance …» - 09/03/2026

Thiaroye-Gare : des produits pour grossir seins et hanches saisis, deux personnes arrêtées

Thiaroye-Gare : des produits pour grossir seins et hanches saisis, deux personnes arrêtées - 09/03/2026

Maroc-Mandat d’arrêt international : le Sénégalais Moussa Loum interpellé à Agadir

Maroc-Mandat d’arrêt international : le Sénégalais Moussa Loum interpellé à Agadir - 09/03/2026

Prix du pétrole: le G7 va discuter du recours aux réserves stratégiques

Prix du pétrole: le G7 va discuter du recours aux réserves stratégiques - 09/03/2026

Pékin se dit opposée à une action qui viserait le nouveau Guide suprême iranien

Pékin se dit opposée à une action qui viserait le nouveau Guide suprême iranien - 09/03/2026

Niger: tirs et explosions entendus dans la nuit à Tahoua, grande ville du sud-ouest

Niger: tirs et explosions entendus dans la nuit à Tahoua, grande ville du sud-ouest - 09/03/2026

Le pétrole flambe à plus de 100 dollars, les Bourses d'Asie dévissent

Le pétrole flambe à plus de 100 dollars, les Bourses d'Asie dévissent - 09/03/2026

Le gaz européen bondit de 30% dans la foulée de l'envolée historique du pétrole

Le gaz européen bondit de 30% dans la foulée de l'envolée historique du pétrole - 09/03/2026

Flambée historique du pétrole, la guerre au Moyen-Orient fait s'envoler les cours de 30%

Flambée historique du pétrole, la guerre au Moyen-Orient fait s'envoler les cours de 30% - 09/03/2026

Réseau présumé autour de Pape Cheikh Diallo : les aveux d’un nouveau “Yoss” de pape cheikh et d’Ibrahima Magib Seck relancent l’affaire , l’enquête franchit la barre des 40 arrestations

Réseau présumé autour de Pape Cheikh Diallo : les aveux d’un nouveau “Yoss” de pape cheikh et d’Ibrahima Magib Seck relancent l’affaire , l’enquête franchit la barre des 40 arrestations - 09/03/2026

Kaffrine : après un accouchement discret, une jeune femme disparaît en pleine nuit en abandonnant son bébé à la maternité

Kaffrine : après un accouchement discret, une jeune femme disparaît en pleine nuit en abandonnant son bébé à la maternité - 09/03/2026

RSS Syndication