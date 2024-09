Session extraordinaire du Comité des ministres de l'ASECNA: Le prochain Directeur Général sera connu, ce vendredi

L'Agence pour la sécurité de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (Asecna) va avoir un nouveau directeur général dans les prochains jours. Le successeur de Mohamed Moussa sera connu ce vendredi 27 septembre 2024. Le Comité des ministres se réunira pour élire le prochain Directeur général, lors d’une session extraordinaire qui se tiendra, à Dakar, au Sénégal.



En effet, informe le communiqué parvenu à Dakaractu, les dossiers de candidature avaient été envoyés aux dix-neuf (19) États Membres, par le Président du Comité des ministres et la date réglementaire de clôture des dépôts était fixée au 31 mars 2024. Une liste de six (06) candidats est arrêtée. Conformément aux textes en vigueur en la matière, ils ont été respectivement proposés par les pays suivants : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Tchad et l’Union des Comores" renseigne le document.



Ainsi, le candidat désigné succèdera à Monsieur Mohamed Moussa qui, au 31 décembre 2024, aura effectué deux (02) mandats, soit huit (08) années, à la tête de l’Agence. Enfin, Le nom du candidat désigné à l’issue de cette session extraordinaire sera soumis, pour nomination, à la session ordinaire du Conseil d’Administration prévue avant la fin de l’année 2024, pour une prise de fonction le 1er janvier 2025.



Pour rappel, depuis l’entrée en vigueur de la Convention relative à l’ASECNA signée le 28 avril 2010 à Libreville, le mandat du Directeur général de l’ASECNA est de quatre (04) ans renouvelable une seule fois, contrairement aux anciennes dispositions par lesquelles le Directeur Général devait exercer un mandat unique de six ans.