Serigne Cheikh Ndigël demande à Serigne Saliou Thioune et à Sokhna Aïda de s’allier et de ne pas gâcher l'héritage spirituel de Cheikh Béthio.

Dans une déclaration filmée, Serigne Cheikh Ndigël Fall est revenu en longueur sur l'affaire Sokhna Aïda Diallo, sollicitant entre autres faveurs, plus de clémence à l'endroit de la veuve du guide spirituel des Thiantacones. Dakaractu se limitera à relever l'appel qu'il a lancé en direction des deux protagonistes dans ce qu'il est convenu d'appeler la « course au califat du Cheikh ».



Pour le chef religieux Baay-Fall, les deux concernés gagneraient à sauvegarder l'héritage du regretté disparu en faisant la paix. Il ajoutera ce qui suit : « Cheikh Béthio a réussi sa mission. Ne laissez pas son héritage être éparpillé. Réunissez-vous ! »



En direction de Serigne Saliou Thioune, il lui recommande de s'évertuer à aller récupérer ses frères et à réunir la famille Thioune, non sans préciser n'avoir jamais vu Sokhna Aïda Diallo même si celle-ci lui avait envoyé des bœufs l’année dernière et qu’en partant en voyant, il est passé chez elle pour transmettre ses remerciements et ses prières à l’oncle de la veuve de Cheikh Béthio.



Il rappelera avoir de tout temps activé des leviers pour jouer les bons offices entre personnes en froid. Il citera l'exemple des démêlés qui ont existé entre Serigne Mame Mor Mbacké Mourtadha et Serigne Cheikh Béthio Thioune...