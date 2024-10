Sénégal: manifestation à Dakar contre l'offensive israélienne au Liban

Des manifestants rassemblés à Dakar, au Sénégal, lors d'une marche pour la paix et la justice au Liban et à Gaza



Des manifestants ont dénoncé samedi à Dakar l'offensive israélienne au Liban, a constaté un journaliste de l'AFP.



"Israël criminel !" ou "Free Lebanon !" (Libérez le Liban), ont scandé une centaine de manifestants lors de la marche sur environ 1,5 km, à l'initiative de la communauté libanaise au Sénégal, près du centre-ville de Dakar.



Les protestataires portaient aussi des pancartes dénonçant l'offensive israélienne à Gaza.



"Nous ne pouvons rester insensibles à la douleur de ceux qui chaque jour voient leur pays se déchirer. Il est temps que la violence cesse. Nous marchons pour dénoncer l'injustice", a déclaré à l'AFP un porte-parole des manifestants, Zaher Zeidna.



"La guerre au Liban et à Gaza est une tragédie sans nom, c'est un génocide", a-t-il ajouté.



La guerre qui fait rage à Gaza depuis le 7 octobre 2023 a gagné le Liban, où Israël a lancé le 30 septembre une offensive terrestre dans le sud du pays, appuyée par des bombardements aériens, contre le Hezbollah pro-iranien.



Israël dit vouloir neutraliser le Hezbollah, allié du Hamas palestinien, dans les régions proches de la frontière israélienne et permettre le retour dans le nord de son territoire de quelque 60.000 habitants, déplacés depuis un an par les tirs de roquettes incessants du mouvement islamiste.



Au moins 1.418 personnes ont été tuées au Liban depuis le début des bombardements israéliens massifs contre le Hezbollah le 23 septembre, d'après un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles.