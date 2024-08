Sénégal : Port du voile à l’école et principe de laïcité ( Par Marem KANTE )

Essayons d’abord de comprendre le principe de la laïcité avant de prendre position sur le port du voile à l’école.



Dans toutes ses définitions suivantes :



1/- Si la laïcité est la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l'égalité de tous devant la loi quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions, alors pourquoi le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko s’est permis d’évoquer la question du port du voile dans une cérémonie de remise de diplômes aux lauréats du Concours général 2024, en déclarant en ces termes suivants : « Certaines choses ne peuvent plus être tolérées dans ce pays. En Europe, ils nous parlent constamment de leur modèle de vie et de style, mais cela leur appartient. Au Sénégal, nous ne permettrons plus à certaines écoles d’interdire le port du voile ». Était-il opportun d’évoquer ce sujet dans cette cérémonie devant de jeunes écoliers ?



2/- Si la laïcité est la neutralité (religieuse), alors le Sénégal doit être fier d’avoir embrassé cette neutralité vue la pléthore de confréries religieuses musulmanes, chrétiennes et autres que compose cette nation.



3/- De même, si la laïcité implique la neutralité de l'Etat et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction. Dans ce cas, quelle est cette loi qui interdit à une école catholique d’appliquer ses principes religieux au sein de son établissement scolaire ?



4/- Et mieux encore, si la laïcité est la liberté de croire ou de ne pas croire, pourquoi une école privée catholique n’aura pas droit d’interdire le port du voile dans l’enceinte de l’établissement ?

Partant du même principe de liberté de croire ou de ne pas croire, quel établissement scolaire arabophone dont tous les élèves sont voilés, accepterait dans l’enceinte de l’école une jeune fille non voilée ? Est-ce que l’Etat et le parent de l’élève ont-ils le droit d’exiger la présence de cette élève dans cette Ecole d’enseignement arabophone ?



5-/ En tant que citoyens formant une seule nation, si la laïcité est ce nous unit et nous permet de vivre libres et égaux au quotidien, quelles que soient nos convictions, alors pourquoi ce débat sur le port du voile l’école ?



6/- Si la laïcité est bien le contraire du totalitarisme doctrine qui impose aux esprits et aux consciences l'adhésion pleine et entière à une idéologie d'État, alors le Sénégal peut se targuer d’être « un fier pays laïc » qui garantit à tous les citoyens sénégalais croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs croyances ou convictions. Donc de cette liberté, chaque citoyen sénégalais est libre de choisir l’établissement scolaire qui répond à ses principes religieux tout en respectant le RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE.



Respecter les règles, c’est aussi ce qui donne de la légitimité et de la beauté à notre vivre-ensemble-sénégalais. Car chaque pays avec ses propres réalités culturelles et valeurs qui sont le ciment de sa nation. Nous ne sommes pas la France , ni l’Europe, ni aucun pays africain. Nous sommes LE SÉNÉGAL.



Si la Constitution sénégalaise reconnaît le droit et la liberté de culte, le débat est clos. Et mieux aucun premier ministre ne peut aller contre le règlement intérieur d’une institution scolaire surtout concernant le port du voile. À moins que l’on ait en tête de changer dans la Constitution les dispositions concernant la laïcité. Ce projet est impensable parce que tout simplement IMPOSSIBLE AU SÉNÉGAL



Donc vidons cette polémique autour du port du voile à l’école. Le principe est clair, si ça ne te plaît pas ici, va ailleurs.



Et une dernière chose, l’éducation de cette jeunesse passera par LE SAVOIR ET LA PRATIQUE DE LA CITOYENNETÉ et non par le port du voile.



One love

———//

PlumeCitoyenne

MaremKANTE