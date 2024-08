Sénégal/ Plan de Riposte contre le Mpox ou Variole du Singe: Dr Boly Diop nommé gestionnaire de l'incident...

Face à la montée de l'épidémie de Mpox ou la variole du singe à travers le monde, le Sénégal a pris ses devants. En effet, le ministère de la Santé et de l'action sociale a activé son Centre des Opérations d'Urgence Sanitaire (COUS). Ainsi, Dr Boly Diop, médecin-chef de la division surveillance et riposte vaccinale à la Direction de la prévention a été nommé gestionnaire de l'incident. Il a immédiatement réuni les différentes sections pour l'élaboration du plan de préparation et de riposte du MSAS contre le Mpox (variole du singe). D'après le ministère de la santé, "cette initiative vise à renforcer les mesures de prévention et de contrôle afin de protéger la population et de limiter la propagation du virus.

Rappelons que plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest sont en alerte suite aux recommandations du Comité national de gestion des épidémies qui s’est réuni le 19 août 2024, ceci en tenant compte de la situation épidémiologique du Mpox en Afrique, le Centre des opérations d’urgence sanitaire est activé au niveau 3 (niveau faible)’’.