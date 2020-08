Semant la peur à Ouest-Foire et Yoff Apecsy : Une malade mentale agressive prise en charge par une association caritative.

À Ouest-Foire et à Yoff Apecsy, se déplacer était devenu un luxe pour certains et pour cause. Une femme souffrant d'une maladie mentale les en empêchait.



Très agressive, elle avait pris ses quartiers entre Yoff Apecsy, non loin de Ecobank et Ouest-Foire au carrefour situé sur la rue communément connue sous le nom de « Mbeddu Nagg bi ».



Les femmes semblent être dans sa ligne de mire. Mais elle ne s’en prend pas uniquement à la gent féminine. La semaine dernière, elle a été vue avec une arme blanche qu’elle n’a pas hésité à brandir et à pointer vers un groupe de personnes qui voulaient l’empêcher de faire mal à une femme qu’elle poursuivait avec des morceaux de bois.



Les tenanciers de commerces ne travaillent plus dans la quiétude à cause des "attaques" surprises de la nouvelle "maîtresse des céans".



Une situation qui avait fini de déboussoler les deux quartiers. Malgré les interventions des notables du quartier Yoff Apescy, les agissements de la malade mentale qui serait d’origine gambienne, n’ont pas cessé.



Dakaractu qui a été saisi par les populations locales, a fait appel à l’association « And taxawu gni weroul te Yalla tax » qui a répondu favorablement.



Arrivés ce samedi 15 Août à Ouest-Foire à bord de deux voitures et d’un scooter, les membres de cette organisation caritative ont commencé la patrouille et ont fini par trouver « Aïcha » à Yoff.

La stratégie de l’association consiste dès lors à lui envoyer deux femmes pour lui parler. Mais elle les enverra balader.



Face à ce refus d’obtempérer, elle est saisie par les hommes du groupe, mais sans aucune violence et mise dans l’un des véhicules affrétés par Pape Niang et les siens, direction l’Hôpital Psychiatrique de Thiaroye où elle sera internée, selon le président de l’association pendant un an. Une prise en charge qui nécessite des dépenses auxquelles l’association toute seule ne saura faire face. Il va sans dire que le soutien de tous est le bienvenu...