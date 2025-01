Sécurité renforcée à l’Hôtel RIU Baobab : Un dispositif spécial déployé après l'attaque

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 2025, l’Hôtel RIU Baobab, situé à Pointe Sarène dans le département de Mbour, a été le théâtre d'une attaque audacieuse menée par un groupe de malfaiteurs. Après avoir neutralisé les agents de sécurité privée, ces derniers ont dérobé de l'argent et deux téléphones portables à la réception de l'hôtel. Alertée immédiatement, la Gendarmerie a déployé la Brigade de Proximité de Nianing et l'Escadron de Surveillance et d'Intervention (ESI) dans un dispositif de sécurisation. Les assaillants ont été interceptés, mais des échanges de tirs ont éclaté, les forçant à fuir à travers les clôtures en grillage, plongeant la zone dans une tension palpable.







Malgré une recherche rapide dans la zone boisée environnante, les malfaiteurs sont parvenus à s’échapper. En réponse à cet incident, les autorités ont renforcé les patrouilles de sécurité dans la région et mis en place un dispositif de protection spéciale pour rassurer les clients de l'hôtel. La Gendarmerie a également lancé une enquête pour identifier et capturer les responsables de ce vol armé, tout en appelant la population à collaborer activement en fournissant toute information utile via le numéro vert du Centre de renseignement et des opérations de la Gendarmerie...