Sébikotane : Du fait de rivalité politique, deux jeunes filles se lacèrent le corps avec des lames.

Les faits remontent à la date du 27 décembre dernier, suite à une violente altercation ayant opposé les familles respectives des deux protagonistes, Adja Awa Kane et A. Diouf.

À la barre, la prévenue déclare que ce sont les membres de la famille d'A. Diouf qui avaient attaqué sa mère. "J'avais filmé la scène mais cet acte n'a pas plu à A. Diouf. Cette dernière a attendu le lendemain pour m'agresser avec une lame au moment où je revenais de la boutique. Elle m'a blessée au bras. Interrogée sur les faits, elle a plaidé la légitime défense.

La partie civile A. Diouf sera jugée également ce vendredi par le tribunal pour Enfants. Interrogée sur les faits, elle a plaidé la légitime défense. Selon elle, la mise en cause l'avait injurié lors d'une violente dispute qui opposait leurs deux familles. " Le lendemain, on s'est croisé à la boutique. Et elle m'a surprise en s'agrippant à mes cheveux, avant de lacérer mes deux bras avec une lame. Son petit frère qui a surgi de nulle part, m'a lancé une pierre au dos", dit-elle. Toutefois, elle avoue lui avoir lacéré le bras.

Finalement, le tribunal a disqualifié les faits de coups et blessures volontaires en violence et voie de fait avant de déclarer la prévenue coupable.

Quant à A. Diouf, elle devra retourner en prison en attendant son jugement qui aura lieu ce vendredi au tribunal pour Enfants...