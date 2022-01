Scrutin du dimanche / L’heure de vérité : 6,6 millions de sénégalais pour départager 3.149 listes.

Après quinze jours de campagne électorale minés par des scènes de violence, des attaques par presse interposée et des accusations de fraude, l’heure de vérité a sonné.



Ce dimanche 23 Janvier 2022, les citoyens sénégalais se rendront dans les urnes pour départager tous les candidats afin de choisir ceux qui vont conduire les destinées des collectivités territoriales (commune et département), pour les cinq prochaines années. Parmi ce nombre d’électeurs, 250.000 primo-votants sont recensés.



Les électeurs en chiffres et lettres

Six millions six cent treize mille neuf cent soixante-deux (6 613 962), c’est le nombre d’électeurs attendus dans les urnes ce dimanche 23 Janvier 2022 sur toute l’étendue du territoire national pour choisir ceux qui vont diriger leurs communes et départements pour les cinq prochaines années.

3.149 listes au niveau national pour les communes, départements et villes

Les électeurs sont répartis dans quinze mille soixante-six (15.066) bureaux de vote pour six mille six cent trente-neuf (6.639) centres de vote avec trois mille cent quarante-neuf (3.149) listes au niveau national regroupant les communes, les départements et les villes en compétition.

Cent soixante six (166) listes sont dénombrées pour les 43 départements et 44 listes dans les cinq villes, à savoir Dakar, Rufisque, Pikine, Guédiawaye et Thiès. Deux mille neuf cent trente-neuf (2.939) listes dans les cinq cent cinquante-deux communes. Près de 22.000 superviseurs et contrôleurs sont mobilisés par la commission électorale nationale autonome.