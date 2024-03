Scrutin du 24 mars 2024 : Idrissa Seck félicite Bassirou Diomaye Faye

Le président du parti Rewmi a également félicité Bassirou Diomaye Faye déjà plébiscité par les premières tendances. « Notre cher Sénégal a une fois de plus démontré sa maturité démocratique devant le monde entier en s’exprimant librement, clairement et surtout dans le calme. Je tiens à remercier et féliciter ce grand peuple ainsi que l'administration sénégalaise chargée de l'organisation du scrutin », fait savoir le candidat qui félicite les leaders, militants et sympathisants de sa coalition, ainsi que tous les Sénégalais qui lui ont accordé leur vote.







En attendant la publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle par les instances habilitées, Idrissa Seck félicite le candidat Bassirou Diomaye Faye que les tendances observées positionneraient largement comme le prochain Président de la République. « Je prie pour qu’il réussisse cette noble mission au bénéfice du peuple sénégalais », souhaite le natif de Randoulène (Thiès).