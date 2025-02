Scandale supposé impliquant un ministre de la République et un homme d’affaires : Abdou Mbow exige des explications

Devant le ministre des Finances et du Budget, le député membre du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal a exprimé ses inquiétudes suite aux révélations du journaliste et chroniqueur Pape Sané. Selon Abdou Mbow, « il est inadmissible qu’un tel scandale, impliquant une somme de 8 milliards entre un ministre et un homme d’affaires, puisse être banalisé comme l’ont été d’autres affaires il y a quelques mois sous le nouveau régime. » L’ancien président du groupe parlementaire BBY invite le gouvernement à tirer cette affaire au clair.