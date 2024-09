Scandale supposé à l’ONAS: « Une enquête sur l’ensemble des faits a été ordonnée », ministre de la justice

Le ministre de la justice vient de donner l’information sur l’affaire ONAS qui, depuis quelques semaines fait l’actualité avec toutes les interpellations. Ainsi, Me Ousmane Diagne annonce qu’une enquête sur l’ensemble des faits liés à cette affaire a été ordonnée. Selon le garde des sceaux ministre de la justice, « c’est une affaire qui sera tirée au clair et tous ceux qui y seront mêlés seront sectionnés à hauteur de leurs actes ». Le ministre faisait face ce lundi aux députés lors de la révision de la constitution pour la suppression des institutions telles que le Cese et le Hcct.