Scandale d’Etat : Ivre devant la Cité Claudel en compagnie de sa "copine", Abdoul Aziz Mbaye embarqué par les gendarmes

Un fait extrêmement grave s'est passé hier soir. Abdoul Aziz Mbaye, conseiller en TIC du président de la République Macky Sall, a passé plusieurs heures dans les locaux de la gendarmerie de Thiong.



Qu'est-ce qui s'est passé ?



Selon des informations de Dakaractu, ivre comme un Polonais, Abdoul Aziz a garé sa voiture devant la cité Claudel, la résidence des filles de l'université Cheikh Anta Diop. Il était en bonne compagnie avec une nymphe dans la bagnole, en train de se la couler douce. La partie de plaisir proche du nirvana a tiré en longueur. Ainsi, l'emplacement du véhicule étant devenu suspect, un Colonel de la gendarmerie, qui s'est retrouvé au mauvais endroit au bon moment, s'est rapproché pour voir de quoi retourne ce désordre. Il a eu la surprise de sa vie quand il s'est aperçu que l'homme dans la voiture n’était personne d’autre que Abdoul Aziz Mbaye, un proche collaborateur du chef de l’Etat Macky Sall. Tenu par le devoir de faire régner l'ordre et la loi, le Colonel a appelé ses éléments de la Gendarmerie de Thiong qui ont vite rappliqué avant d'embarquer le disciple de Bacchus.



Une scène à la fois triste et désolante. Comble de l’indignation : le sieur Mbaye n’en est pas à son coup d'essai, car étant un multirécidiviste.



Le président de la République Macky Sall ne devrait-il pas revoir son entourage quand on voit un de ses plus proches collaborateurs, s'adonner à des pratiques malsaines qui ne font que ternir l'image de la République.



C’est une vérité de La Palice de souligner que le fait n'honore pas la plus haute institution du pays à l’heure de la gouvernance supposée « sobre et vertueuse ».