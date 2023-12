Saudi Pro League : Al-Hilal de Kalidou Koulibaly fait couler Al-Nassr de CR7 et Sadio Mané

Invaincu depuis le début de la saison, Al-Hilal qui domine la Saoudite Pro League devait absolument s’imposer à ce vendredi, au King Fahd International Stadium de Riyad, face au redoutable, Al-Nassr de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. Un derby chaud bouillant qui a tenu toutes ses promesses avec beaucoup de duels et une grosse intensité dans le jeu. Finalement, Kalidou Koulibaly et Al-Hilal se sont offerts une grosse victoire (3-0) lors de la 15e journée de Saudi Pro League.

Un doublé d’Aleksandar Mitrović et une réalisation de Sergej Milinkovic-Savic ont scellé le sort de la rencontre. Un succès précieux qui permet aux hommes de Jorge Jesus de prendre sept longueurs d’avance sur leur adversaire du soir. Justement, les Nassrawi devaient absolument remporter ce match ou au moins rentrer avec le point du nul à l’extérieur, pour ne pas se faire larguer dans la course au titre.

Une mission que ne réussiront pas Cristiano Ronaldo et Sadio Mané qui ont tout tenté pour ouvrir le score sans succès. Le portugais pensait même marquer sur un centre de Sadio Mané mais son but sera refusé pour un hors-jeu. La fin de la rencontre a été émaillée par divers incidents, en grande partie causés par la nervosité des 22 joueurs. Avec ce résultat (3-0), Al-Hilal, conforte son fauteuil de leader et dispose désormais de sept longueurs d’avance sur Al-Nassr, toujours 2ème.