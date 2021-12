Sar-Petrosen : Une commande de 200 milliards qui intrigue le milieu du pétrole

Sans aucun appel d’offres, ni avis du conseil d’administration, la SAR, via Petrosen est en train d’exécuter une commande de 200 milliards. Début décembre, exactement le 6 , de ce mois un premier navire de 26 000 tonnes de gasoil a été déchargé.



À ce sujet, le journal Libération écrit : Parlant de la mal gouvernance à la Société africaine de raffinage (Sar), Libération révélait qu’à la faveur de l’arrêt métal décrété le 30 novembre 2021 pour une période de 100 jours, la commande de l’ensemble des produits blancs (super, gasoil…), estimée à 200 milliards de Fcfa, a été passée sans appel d’offres et à l’insu du conseil d’administration.



Une révélation figurant dans les réponses de Locafrique remises aux juges après l’assignation de la Sar et de Petrosen qui veulent coûte que coûte lever des fonds. ». Pire, explique le journal, tous les quotas des importateurs locaux ont été réduits pour faire la part belle à Petrosen.



En tout cas cette commande de Petrosen, livré par le bateau Fsl Singapore soulève toutes les interrogations au niveau du milieu pétrolier.