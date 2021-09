Santé : le Point focal national et des acteurs communautaires dotés par la tutelle d'outils informatiques à hauteur 115 millions.

Le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a présidé, ce jeudi 9 septembre, une cérémonie de remise de matériel informatique destiné aux membres du Point Focal national du Règlement sanitaire international (RSI) et de smartphones destinés aux acteurs communautaires.



La mission de ces agents de relais sanitaires est d’établir le contact direct avec des organisations internationales comme l’organisation mondiale de la santé (OMS) afin d’aider ces derniers à parvenir à faire face aux risques sanitaires aigus susceptibles de traverser les frontières et de constituer une menace pour les populations.



Ainsi pour permettre aux différents membres de jouer pleinement leurs rôles et de renforcer leurs capacités organisationnelles, le ministère de la santé et de l’action sociale avec un appui du Fonds Mondial, a décaissé une enveloppe 115 millions de FCFA pour se payer ces équipements informatiques constitués d’ordinateurs portables, de modem et de puces téléphoniques.



Dans son optique de promouvoir la coordination entre point focal, acteur communautaire et organisation internationale, Abdoulaye Diouf Sarr estime que « ces équipements devraient faciliter la communication entre les différents membres dans ce contexte de covid-19. »