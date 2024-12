Sangomar : 2,94 millions de barils produits en novembre 2024, avec 2,89 millions de barils exportés

Le site pétrolier de Sangomar poursuit son développement avec des résultats impressionnants à la fin du mois de novembre 2024. L’ensemble des puits de production a été mis en service, permettant d’atteindre des niveaux de production optimisés pour chaque puits. Ce développement marque un tournant important pour le secteur pétrolier sénégalais.



Un objectif de production ambitieux



Le site de Sangomar a pour objectif de produire 100 000 barils de pétrole brut par jour, un chiffre qui met en évidence les ambitions du Sénégal dans le secteur énergétique. La production est désormais parfaitement connectée aux lignes de production, avec un planning optimisé permettant d’assurer la performance de chaque puits, selon les prévisions.



Des chiffres prometteurs pour novembre 2024



En novembre 2024, Sangomar a enregistré une production totale de 2,94 millions de barils de pétrole brut. Au cours de ce mois, 3 cargaisons, représentant un volume total de 2,89 millions de barils, ont été exportés vers les marchés internationaux. Ce début de production démontre non seulement l’efficacité des installations mais aussi la capacité du site à contribuer à l’exportation de pétrole à grande échelle.



Un rôle clé pour l’économie



La montée en puissance de la production de Sangomar ouvre de nouvelles perspectives pour l’économie sénégalaise. Ce projet renforce les ressources du pays dans le secteur de l’énergie et positionne Sangomar comme un acteur stratégique sur le marché pétrolier international. La continuité de ces performances pourrait permettre au Sénégal de se diversifier davantage et de renforcer son rôle de producteur d’énergie.





Le succès de Sangomar en novembre 2024 confirme son potentiel de croissance. Avec des objectifs de production de plus en plus ambitieux, ce site représente une pièce maîtresse dans l’essor de l’industrie pétrolière sénégalaise, offrant de réelles opportunités pour l’avenir énergétique du pays.