Sanctions contre le Guinée Bissau, monnaie unique : Les précisions du Président de la Commission de la CEDEAO

Nommé en début Mars, le Président de la Commission de la CEDEAO, S. E. M. Jean-Claude Kassi Brou, en visite au Sénégal, a été interpellé sur les sanctions de la CEDEAO visant des personnalités politiques et des hommes d'affaires proches du président José Mario Vaz de la Guinée-Bissau et une possible circulation de la monnaie unique dans l’espace CEDEAO. Si sur le 1er point Jean-Claude Kassi brou a préféré dégager en touche indiquant « qu’il faut laisser les choses évoluer » avant de s’épancher là dessus, sur le deuxième point, il a indiqué que le dossier confié à « une task-force » suit son cours.