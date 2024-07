Saly : Une ressortissante française perd la vie en plein soirée...

Une histoire rocambolesque à la fois et triste s'est passée au coeur de Saly précisément à la Paillote... Un lieu où tous les Salseros de Dakar,Thies ,Mbour et même les séminaristes se donnent rendez-vous les week-end précisément les vendredi avec le groupe Bagaane... Ce vendredi 05 Juillet sera une date fatidique et inoubliable pour le nombreux public qui était présent à la soirée salsa... À la surprise générale, Huguette, une ressortissante française établie à la Somone depuis plusieurs années a perdu la vie de manière mystérieuse... Huguette comme à son habitude qui aimait danser la salsa, a pris les attaches de son ami, un jeune Sénégalais avec qui elle préférait toujours faire ses pas de danse classique pour repondre a l'appel du chanteur du groupe bagaane... Après avoir fini de danser, Huguette a repris sa place pour humer de l'air... C'est là bas que l'irréparable s'est produit, Huguette évanouie, malgré le secours qui lui est apporté ne s'en sortira pas... Ainsi, la soirée est arrêtée, le public triste... Huguette était perçue comme une femme très sociable et qui aimait beaucoup le Sénégal...