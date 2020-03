Saly Portudal : L'hôtel Lamantin Beach ferme ses portes.

Décidément le covid-19 devient un vrai casse-tête. Après la décision des autorités de suspendre les vols, l'hôtel Lamantin Beach passe à la vitesse supérieure en fermant ses portes. Pour en savoir plus, Dakaractu Mbour est entré en contact avec le directeur général de l’infrastructure hôtelière, Mr Philibert ...



"Vous devez savoir qu’au Lamantin, maintenant depuis 3 semaines, nous avons mis en place les « barrages » conseil, en mettant en place deux infirmiers qui contrôlaient la température de chacun de nos employés deux fois par jour, tous nos employés ayant reçu des formations données personnellement par le directeur afin de les sensibiliser sur les méthodes de désinfection, les comportements à avoir et les risques encourus. Depuis deux semaines, nous espaçons, aidés par la sécurité, les gens dans les réfectoires, les vestiaires et nous obligeons de nous tenir à 1 mètre les uns des autres. Devant les mauvaises habitudes tant des touristes que des employés, nous avons décidé de fermer l’hôtel afin de ne pas exposer nos employés, nos clients et nos familles. C’est cela être patriote, participer activement à la lutte contre la prolifération du virus.



Nous ne sommes pas une industrie, nous ne produisons que du rêve et du service, notre travail n’étant pas d’utilité publique, nous avons estimé que la course au chiffre d’affaires était interdite quand on parle de santé publique..."



Selon toujours des sources de Dakaractu Mbour, une réunion des acteurs serait en gestation dans les 24 heures à venir...