Saint-Louis : le Maire Mansour Faye visite les chantiers de Smart Sénégal

Au deuxième jour de la visite des différents chantiers à Saint-Louis, le samedi 17 octobre 2020, le Directeur général de l’ADIE et la délégation de Smart Sénégal ont été reçus par le Maire de la ville tricentenaire M. Mansour Faye. Après lui avoir présenté la situation concernant l’exécution du programme Smart Sénégal dans la ville de Saint-Louis et procédé à la signature symbolique d’une convention dans le cadre du projet « Sénégal Services », le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum a invité le Maire à une visite guidée sur le terrain. L’édile de Saint-Louis qui a pu constater de visu les réalisations de Smart Sénégal dans la ville, a souligné toute l’importance de ce programme initié par le Président de la République M. Macky Sall. « Nous sommes dans l’ère du numérique. Aujourd’hui, dans le cadre du Plan Sénégal émergent, le Président de la République a fait focus sur cette dynamique qui permet de nous mettre davantage en phase avec le reste du monde. Le projet Smart Sénégal, piloté par le Directeur général de l’ADIE, est en train d’être une réalité au niveau de la ville de Saint-Louis » a dit le Maire Mansour Faye qui semble très satisfait des réalisations du projet Smart Sénégal exécuté par l’ADIE et l’entreprise Huawei dans sa ville.

En effet, il a pu voir les différentes installations du projet, notamment le dispositif de connectivité avec les points Konectel qui permettent aux populations de se connecter avec du haut-débit, l’espace Sénégal Services dont le niveau d’avancement des travaux est de 85% entre autres. « Aujourd’hui, nous avons eu l’occasion, avec l’ADIE, de faire le tour des différentes infrastructures installées par Smart Sénégal. Cela nous rassure davantage vu la dynamique mise en œuvre dans le cadre de la sécurisation de la ville, en termes de e-commerce, e-tourisme, e-administration entre autres. Cela permettra à la collectivité territoriale d’être connectée. C’est le lieu pour moi de remercier le Directeur général de l’ADIE et l’équipe d’exécution du Smart Sénégal qui ont mis en œuvre cette vision du Président de la République. » a-t-il déclaré au terme de la visite des différents chantiers. Le Maire de Saint-Louis est également revenu sur la convention signée entre l’ADIE et la Commune de Saint-Louis dans le cadre du projet « Sénégal Services ». « Nous avons signé une convention avec l’ADIE pour voir dans une dynamique départementale ; car l’espace Sénégal Services a vocation départementale, comment gérer cet espace. Toutes les autres communes seront naturellement associées. Nous essayerons de travailler en parfaite intelligence pour que les objectifs recherchés puissent être atteints ».



De son côté, le Directeur général de l’ADIE est convaincu que « Saint-Louis qui a été choisie comme une ville pilote dans le cadre de ce programme, notamment sur l’opérationnalisation des espaces Sénégal Services, accompagnera jusqu’au bout le programme Smart Sénégal. Nous pouvons compter sur l’ensemble des services déconcentrés du département de Saint-Louis ». Il a également remercié l’entreprise Huawei pour sa contribution à la mise en œuvre du projet. Le Président Macky Sall a confié le pilotage du programme Smart Sénégal à l’Agence De l’Informatique l’État (ADIE). L’ADIE travaille avec l’entreprise Huawei pour l’exécution des chantiers du programme Smart Sénégal.