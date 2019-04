Saint-Louis / Golbert Diagne sur la formation du futur gouvernement : "Macky Sall doit choisir les gens compétents. Et que les vieillards qui l'entourent, cèdent leurs places aux jeunes"

"La culture est une chose, l'instruction est une autre chose, l'expérience est une base et la compétence est une finalité", partant de cette expression, le journaliste Saint-Louisien El Hadj Badara Diagne dit Golbert invite le président Macky Sall à ne miser que sur la compétence pour la formation du futur gouvernement.

"Je demande au président Macky de choisir des gens compétents, honnêtes, sincères et prêts à servir la nation sénégalaise sans réserve. Et que ces gens aussi méritent la confiance du président de la République", confie l'artiste, notable Saint-Louisien.

Golbert Diagne invite également les vieillards qui entourent le président Macky Sall à céder leurs places aux jeunes.

"Tous ceux qui étaient là depuis le temps du président Senghor jusqu'en 2019, qu'ils plient bagages et cèdent leurs places aux jeunes."

Toutefois, le journaliste doublé du statut d'artiste comédien précise qu'il "ne cherche à porter préjudice à personne. Et il est temps que tout le monde se mette au travail pour faire avancer le pays..."