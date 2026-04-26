Saint-Louis / Cyclisme : , Amadou Niang plaide pour une valorisation du potentiel touristique lors de la 6ᵉ édition du Tour du Fleuve

À Saint-Louis, le « Tour du Fleuve » n’est pas un simple circuit pour visiteurs en mal d’exotisme. C’est un rituel, une plongée dans 400 ans d’histoire et un levier économique vital pour la ville tricentenaire.



Prévue du 6 au 10 mai prochain, cette compétition cycliste devenue un rendez-vous sportif incontournable dans la vieille ville, s’apprête à recevoir ses invités de marque.





Lors d’un point de presse tenu ce week-end, M. Amadou Niang, par ailleurs coordinateur du Tour, a indiqué que cette 6ᵉ édition réunira plusieurs équipes et coureurs venus de divers horizons, notamment de France, d’Allemagne, de Belgique, de Guinée-Bissau, de Mauritanie et du Mali. La présentation officielle des équipes est programmée pour le 5 mai.



Initiée par le Vélo Club de Saint-Louis, dirigé par Abdoulaye Thiam, la compétition rendra hommage à l’international sénégalais Ismaïla Sarr, champion d’Afrique 2025.



Le parcours du Tour du Fleuve s’étendra sur une distance totale de 485 kilomètres, répartie en plusieurs étapes à travers la région.



Le comité d’organisation invite ainsi les autorités locales et les partenaires à se mobiliser afin de faire de cette compétition un véritable levier de promotion touristique pour la région de Saint-Louis.