Sadio Mané égale le record de buts de Demba Bâ en Premier League

A l’occasion de la 32e journée de Premier League, face à Crystal Palace, Sadio Mané a inscrit son 43e but dans le championnat anglais.

Une belle victoire (2-1) pour son équipe et une belle performance individuelle. Cette rencontre entre Reds et Eagles a souri à l’attaquant de Liverpool. Le choc lui a permis d’égaler le nombre de buts inscrits par Demba Bâ (43) et de partager avec ce dernier le titre de meilleur buteur sénégalais de l’histoire en Premier League.

C'est Milner qui a permis à Sadio Mané de marquer son 43e but en Premier League. Sur une passe décisive du milieu anglais, l'international sénégalais, d'un plat du pied, expédiait le ballon au fond (1-1, 49e). Jürgen Klopp a préféré le remplacer par précaution, avant la fin des 90 minutes...