Saccage dans les universités: le SUDES -ESR condamne fermement et revendique plus de sécurité dans les établissements

Le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal/Enseignement Supérieur et Recherche (SUDES-ESR) affiliés à la confédération des syndicats autonomes (CSA) qui s'est toujours battu pour la construction et I'équipement des infrastructures pédagogiques, a condamné de la façon la plus ferme le saccage des biens publics perpétrés le 1er juin, notamment, dans les universités comme Cheikh Anta Diop (Ucad) et Assane Seck de Ziguinchor (UASZ). L’organisation syndicale l’a fait savoir à travers un communiqué lu à Dakaractu suite à sa réunion en session extraordinaire de son bureau national, le 2 juin, pour mener des échanges profonds sur la situation socio-politique très tendue du Senegal.



Qualifiant les événements d’inédits et de gravissimes ayant entraîné des pertes en vies humaines et la destruction de biens publics et privés, le SUDES-ESR a tenu à marquer sa solidarité aux collègues enseignants et à toutes les personnes qui en sont victimes.



Dans le document parcouru, l’organisation syndicale interpelle les autorités et demande qu'elles prennent immédiatement et sans délai toutes les mesures idoines afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, dans le respect des franchises universitaires. Il regrette, par ailleurs, la fermeture des universités qui aura malheureusement pour conséquences des retards dans l'année académique 2022-2023, qui relève le SUDES - ESR, vient juste de démarrer dans certaines UFR et Facultés.



Le SUDES-ESR invite, toutefois, tous les acteurs politiques à mettre en avant l’intérêt national pour préserver la stabilité du Sénégal. Il s’est au préalable incliné devant la mémoire des personnes décédées et a présenté ses condoléances aux familles éplorées et au peuple sénégalais.